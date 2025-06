Domenico Berardi: Obiettivi e Futuro tra Sassuolo e Mercato

La speranza, da queste parti, è che lo faccia al Sassuolo, ma quello che accadrà nel corso del mercato è ancora tutto da vedere, ma Domenico Berardi, in vista della prossima stagione, ha già qualche obiettivo statistico da poter raggiungere. Con quale maglia, se quella neroverde o un’altra, appunto, lo si scoprirà, anche se da Sassuolo le sensazioni, al momento, sono piuttosto incoraggianti. Ma mai dire mai, e comunque sia, al di là dei traguardi di squadra, Berardi avrà la possibilità di scrivere un altro capitolo della sua storia di campione.

La retrocessione e lo scorso campionato di B (oltre all’infortunio del marzo 2024, naturalmente), avevano interrotto il suo lungo rapporto con la Serie A: undici campionati consecutivi, tutti con la stessa maglia, per un totale di 314 presenze e 122 reti nella massima divisione. Tra i calciatori ancora in attività (tra i quali anche Andrea Consigli, che viene da un’annata completamente ai margini e sembra meditare il ritiro), sono 12 quelli che hanno più presenze di lui: appunto Consigli (510), De Silvestri (450), Acerbi (405), Cuadrado (395), Zielinsky (389), Dybala (348), Romagnoli (335), Politano (329), Biraghi (329), Zapata (326), El Shaarawy (325) e Duncan (320). Ora: Berardi è tredicesimo, ma con il ritiro di Consigli e la probabile permanenza in B di Duncan al Venezia, con 7 presenze salirà all’undicesimo posto, sempre che tutti gli altri restino nella A italiana. Entrare nella top 10, se gli infortuni non lo fermeranno, è un obiettivo alla portata. Ancor di più il primo posto tra i marcatori in attività: già ora è sul podio, davanti ha solo Dybala (129 gol) e Zapata (124), e siamo davvero lì. Ci proverà, può riuscirci. E, forse, con il Sassuolo sarebbe anche più facile.

Mercato. Intanto continua la ridda di voci di radiomercato. In attesa di Camara, gli ultimi rumor riguardano eventuali interessamenti per Leo Scienza dell’Heidenheim, ipotetiche conferme sul monitoraggio di di Colombo e la probabilità del ritorno alla base di Alvarez dall’Elche.