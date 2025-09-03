È un Sassuolo formato extra-large Grosso e l’imbarazzo della scelta

di Stefano Fogliani SASSUOLO Idealmente, la palla gliel’aveva già passata Giovanni Carnevali con le dichiarazioni post-mercato con cui aveva detto che "l’organico si è rinforzato, e toccherà al mister cercare di metterlo in campo nel modo migliore". E da ieri, con il Sassuolo che ha ricominciato a lavorare al Mapei Football Center, la palla ce l’ha Fabio Grosso, cui la chiusura del mercato ha consegnato un gruppo tanto definito quanto assortito. Ventinove – due dei quali ai box per infortunio – i giocatori a disposizione del tecnico neroverde, cui adesso tocca disegnare automatismi e gerarchie in grado di esaltare e coinvolgere tutti senza scontentare nessuno.

La stagione scorsa ‘l’incantesimo’ riuscì alla perfezione, complici anche risultati che hanno quasi sempre sorriso al Sassuolo, ma quella che aspetta il tecnico neroverde, oggi, è un’altra sfida, molto più complessa visto il contesto. E resa comunque non semplice, almeno a vederla da fuori, da un sovraffollamento in alcuni ruoli che andrà gestito nel modo più efficace possibile. Per dire, i portieri sono in rosa quattro, due dei quali fin qua in sistematico ballottaggio e un terzo – Satalino – che resta un outsider da tenere d’occhio: una squadra nella squadra, insomma, a protezione della quale c’è un reparto difensivo altrettanto affollato. Che ha sugli esterni le ‘coppie’ che servono (Coulibaly/Paz da una parte, Doig/Pieragnolo dall’altra) ma al centro ha aggiunto tre nuovi (Idzes, Candè, Walukiewicz) a tre conferme (Romagna, Muharemovic, Odenthal) per un totale di sei effettivi. Dotazione solo apparentemente in soprannumero, però, e simmetrica – erano 6 anche allora – a quella che, dopo il mercato di gennaio, accompagnò i neroverdi in A la scorsa stagione. Sei sono anche i centrocampisti a disposizione oggi (tre nuovi, Konè, Vranckx, Matic e tre confermati, ovvero Boloca, Lipani e Iannoni) cui si conta di aggiungere, non appena recupera, Thorstvedt. Anche in questo caso Fabio Grosso dovrà scegliere, a seconda di gara e avversario, gli interpreti più adatti. Compito tutt’altro che semplice, visto lo spessore dei rinforzi e l’affidabilità dei confermati, e compito cui sarà chiamato, il tecnico neroverde, anche quando disegnerà il tridente. Perché Berardi e Volpato sono, sulla carta, la alternative a destra, ma sinistra battagliano Laurientè e Fadera, alle spalle dei quali è impensabile uno come Pierini non possa ritagliarsi il suo spazio. Spazio che dovranno cercare anche Walid Cheddira e Luca Moro, e che dovrà difendere quell’Andrea Pinamonti che il curriculum impone di considerare, salvo sorprese, titolare. Finita qui? No, ai box c’è anche Lars Skjellerup, quarto centravanti di un Sassuolo che quando ha cominciato la stagione, ormai due mesi fa, ne aveva addirittura sei e ha sfoltito sì – via Russo, Alvarez e Mulattieri – ma ha lasciato comunque a Grosso di che scegliere anche al centro dell’attacco.