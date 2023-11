ELITE LEAGUE. L’Under 20 al Mapei Center prima del Portogallo

SASSUOLO

Ha ricominciato a lavorare ieri, dal Mapei Football Center, il Sassuolo. Ancora assenti i nazionali, occhi puntati soprattutto su Matheus Henrique, che potrebbe rientrare proprio in occasione di Empoli-Sassuolo, oltre che su un gruppo che nelle ultime sei gare ha rimediato tre pareggi e altrettante sconfitte, inclinando pericolosamente il piano di una classifica che riduce di parecchio, da qui alla pausa natalizia, il margine di errore. Sempre al Mapei Football Center, ieri, la Nazionale Under 20 ha completato la preparazione in vista della gara che oggi alle 14 la oppone al Portogallo. Il match, valevole per la Elite League, si gioca al Ricci, con la partecipazione di circa 1200 ragazzi delle scuole cittadine. Gli azzurrini, ieri, sono stati accolti dal direttore organizzativo del club neroverde, Andrea Fabris, che ha portato i saluti della società donando al tecnico Alberto Bollini la maglia del Sassuolo.