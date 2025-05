Fabio Grosso rinnova con Sassuolo fino al 2027: una nuova sfida in Serie A

Mentre in casa Modena è in corso il casting per la scelta del nuovo allenatore, a Sassuolo il problema del tecnico proprio non c’è: la promozione ha portato al rinnovo automatico del contratto di Fabio Grosso sino al 2027, e del resto l’allenatore è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata trionfale. Lo è stato grazie non solo alla sua idea di gioco, ma anche al particolare ambiente che è riuscito a creare all’interno di un organico sovrabbondante nel numero dei calciatori e nel talento degli stessi e, proprio per questo, non necessariamente così semplice da gestire (come ha dimostrato per esempio, in modo uguale e contrario, la Sampdoria), considerando il rischio di mal di pancia di questo o quel giocatore. Il Sassuolo insomma, ha già cominciato a pianificare il proprio domani: la guida è affidabile e la base è solida, ragione per cui il lavoro di Carnevali e Palmieri sul mercato può procedere anche in modo piuttosto spedito, e con un certo anticipo rispetto alle prossime avversarie.

Per Fabio Grosso, peraltro, il ritorno in Serie A rappresenta anche la possibilità di prendersi la rivincita in una categoria che non gli ha ancora regalato gloria. L’unica esperienza nella nostra massima divisione è stata sulla panchina del Brescia tra novembre e dicembre 2019, ingaggiato da Cellino e dallo stesso cacciato dopo 3 partite e altrettante sconfitte. Nemmeno il tempo, insomma, di conoscere la squadra. Poco positive, in fondo, anche le esperienze nella massima divisione svizzera con il Sion 2020-21 (un esonero dopo 23 gare di campionato) e in quella francese, 7 gare in Ligue 1 con il Lione, nell’annata che ha fatto da parentesi alle promozioni ottenute con Frosinone (che lasciò subito dopo) e Sassuolo. La nuova grande opportunità è in neroverde, e lascia pensare che sarà tutto diverso.

Lorenzo Longhi