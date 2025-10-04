Femminile. Campionato al via allo stadio Ricci. È subito super sfida con la Juve

Si alza il sipario sul massimo campionato di calcio femminile, che il Sassuolo Calcio comincia oggi, al Ricci, contro la Juventus campione d’Italia. "Da qui in avanti – ha detto il tecnico neroverde Alessandro Spugna – abbiamo 22 opportunità per dimostrare il nostro valore e ogni partita rappresenta per noi la possibilità di alzare l’asticella. Siamo una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere e tanta passione. Non ci dobbiamo porre un obiettivo preciso se non quello di migliorare e alzare il nostro livello: vogliamo essere una squadra capace di dar fastidio a chi ha l’ambizione di vincere". Quanto all’avversario odierno, Spugna parla di "test difficile, contro una squadra che ha una grande mentalità e ottime qualità individuali, ha vinto lo scudetto la stagione scorsa e dal 2017 ad oggi ha sempre alzato almeno un trofeo all’anno. Ci siamo preparate al meglio – conclude Spugna - per essere protagonisti della partita e, giocando in casa, vogliamo fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi".

Si va in campo alle 18.30, diretta su Dazn e Raisport: per l’occasione il Ricci sarà anche teatro di un messaggio importante. Il Sassuolo, insieme alla Juventus, scenderà in campo con l’iconico fiocco rosa simbolo della campagna nazionale ‘La Prevenzione è il nostro capolavoro’ promossa da Komen Italia per il Mese Internazionale della Prevenzione dei Tumori del Seno.