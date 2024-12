Femminile e Primavera. Le neroverdi in casa dell’Inter. I ragazzi di Bigica per il sorpasso

Doppio impegno domenicale, domani, per il Sassuolo Femminile e la Primavera neroverde, fresca di eliminazione dalla Youth League e attesa da un big match. Vediamo.

Femminile. C’è L’Inter dell’ex Piovani per le neroverdi, reduci dalla loro miglior striscia stagionale che le ha issate dall’ultimo al settimo posto in classifica, complici 4 risultati utili che hanno fruttato loro 8 punti. L’inter, da parte sua, fa un altro campionato, nel senso che i 25 punti delle nerazzurre – il Sassuolo ne ha 9 – la dicono lunga sui valori in campo oggi alle 12,30 all’Arena Civica di Milano con diretta Dazn, ma resta vero che l’Inter è la squadra contro la quale il Sassuolo, da quando è nella massima serie, ha vinto più spesso, Sampdoria a parte.

Primavera. Sorpassata in testa alla classifica dalla Fiorentina, la squadra di Bigica ha l’occasione per risorpassare la Viola, attesa domani alle 13 al Ricci per quello che il big match della 15ma giornata del Primavera 1. Settimana non granchè per i babies del Sassuolo – la settimana scorsa la sconfitta in campionato contro la Cremonese, mercoledi l’addio alla Youth League – che tuttavia hanno la possibilità di lasciarsi tutto alle spalle ricominciando subito a correre. Compito non semplicissimo, vista la caratura dell’avversario, ma al quale i neroverdi sono di fatto obbligati a dar corso, anche per tenere a distanza le più immediate inseguitrici, ovvero Inter e Roma. Tra la prima e la quarta piazza, infatti, ci sono appena tre punti di distacco.