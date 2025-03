Femminile, La coppa. Troppa Roma, neroverdi fuori

Roma 3 Sassuolo 0

ROMA: Ceasar (35’ s.t. Merolla), Thøgersen (25’ s.t. Di Guglielmo), Troelsgaard, Minami (17’ s.t. Cissoko), Aigbogun; Kuhl, Giugliano (17’ s.t. Dragoni), Pandini; Glionna, Giacinti, Pilgrim (25’ s.t. Haavi). All. Spugna (Kresche, Viens, Corelli, Linari)

SASSUOLO: Lonni; Orsi, Caiazzo, De Rita (16’ s.t. Monterubbiano); Brustia, Mihelic (28’ s.t. Fisher), Missipo, Philtjens; Dhont (16’ s.t. Sabatino), Chmielinski (39’ s.t. Perselli), Clelland (28’ s.t. Hagermann). All. Rossi (Durand, Pleidrup, Mella, Doms, Merete, Gallazzi, Fusini, Girotto)

Arbitro: Zago di Conegliano (Pistarelli, Meraviglia, q.u. Palmieri)

Reti: 31’ p.t. Pilgrim, 39’ p.t. e 19’ s.t. Giacinti.

Si tiene il suo miglior risultato di sempre in Coppa Italia, il Sassuolo Femminile, ma si ferma alla gara di ritorno di quella semifinale che per l’altra metà del cielo neroverde, mai arrivata così lontano, è un record. Al ‘Tre Fontane’, però, vince la Roma: il 3-1 dell’andata aveva già schiuso le porte della finalissima alle giallorosse, che la pratica-Sassuolo la archiviano già prima dell’intervallo, grazie all’uno-due confezionato, in 8’, da Pilgrim e Giacinti. Il Sassuolo resta in gara giusto mezz’ora, costruendo un’importante occasione alla mezz’ora con Philtjens, ma non concretizza e da lì in poi la Roma, che ha chiuso la regoular season accedendo alla poule scudetto con quasi il doppio dei punti delle neroverdi, allunga e gestisce, spegnendo il sogno delle ragazze di Gian Loris Rossi. Che possono rituffarsi in clima campionato per blindare la salvezza. Lunedi a Como è già match ball: una vittoria porta il Sassuolo a 17 punti dalla zona-retrocessione con sole otto gare da giocare.