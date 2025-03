Femminile. Le neroverdi affrontano il Como. È una partita che vale doppio

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia che ne ha fermato il miglior cammino di sempre per il Sassuolo Femminile è tempo di rituffarsi in clima campionato. E di farlo con la prestazione ‘giusta’, dal momento che i punti che il match che le neroverdi affrontano oggi, contro il Como, vale doppio in ottica salvezza e non solo. Le lombarde e le neroverdi sono infatti appaiate, a quota 22, a metà del ‘gironcino’ che vede la Lazio davanti a tutte a quota 26 e Napoli Femminile e Sampdoria attardate, in ultima e penultima posizione, rispettivamente con 10 e 8 punti.

"La squadra arriva a questa partita con un po’ di delusione dopo l’eliminazione in Coppa, ma ha reagito bene e, al di là dell’amarezza, c’è comunque orgoglio per aver raggiunto la semifinale, un traguardo importante che dimostra la crescita del gruppo. Ora, però, dobbiamo essere in grado di concentrarci sul Como", dice alla vigilia il tecnico neroverde Gian Loris Rossi, che parla di sfida comunque importante per testare la crescita, anche mentale, del gruppo. "Importante per noi – ribadisce Rossi - come per loro. Affrontiamo una squadra con caratteristiche chiare e ben definite: il Como prova sempre a giocare la palla, ha grande qualità nelle sue interpreti e valori tecnici di livello. Noi dovremo essere attente a chiudere gli spazi per limitare il loro palleggio, ma vogliamo giocarcela fino in fondo, e ripartire subito dopo lo stop subito in Coppa. Come il Como, del resto, anche noi puntiamo al primo posto nel girone".

Nel frattempo, però, fare punti e/o comunque muovere la classifica garantirebbe ad un Sassuolo che non vuole smettere di sorprendere un ulteriore allungo rispetto alla zona che scotta. E una classifica tutto sommato rassicurante in vista del turno di riposo che le neroverdi affronteranno il prossimo fine settimana.

Si gioca alle 19 al ‘Trabattoni’ di Seregno: diretta televisiva Rai Sport e Dazn.