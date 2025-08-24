Femminile. Scatta la Serie A Women’s Cup. Le neroverdi sfidano il Milan

Il conto alla rovescia è finito. La nuova stagione del Sassuolo Femminile comincia questa sera alle 20.30 allo Stadio Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda (diretta su Vivo Azzurro Tv) contro il Milan con la prima giornata della Serie A Women’s Cup, che vede al via le 12 squadre della massima serie – suddivise in tre gironi – affrontarsi in attesa del campionato che prende il via ad ottobre. Qualcosa di più di un test estivo, insomma, visto che in palio c’è il primo titolo della stagione. "Abbiamo la possibilità di confrontarci subito con squadre importanti, e questa – ha detto il tecnico neroverde Alessandro Spugna – è un’occasione per misurare il grado di preparazione e mettere minuti nelle gambe. Sarà una partita difficile, ma vogliamo giocarcela con rispetto e senza paura, mettendo in campo tutte le nostre qualità, anche perché – ha aggiunto il tecnico neroverde – abbiamo le armi per metterle in difficoltà". Assenze annunciate, in casa neroverde, per Mella, Gallazzi e Fisher, infortunate.

