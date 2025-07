FEMMINILE. Spugna si presenta:: "Credo nel progetto»

Due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane: la bacheca di Alessandro Spugna, nuovo tecnico del Sassuolo Femminile che si accinge ad affrontare la sua nona stagione nella massima serie, parla per lui. E per lui parlano il dg neroverde Giovanni Carnevali (nella foto con Spugna) e il Responsabile del settore femminile del Sassuolo Alessandro Terzi. "Un allenatore di grande esperienza che ha raggiunto risultati importanti nella sua carriera, un tecnico che conosce molto bene il campionato e saprà far crescere il nostro settore femminile portando entusiasmo, idee e grandi motivazioni", ha detto il primo, mentre il secondo ha sottolineato come "la sua esperienza e la sua visione del calcio saranno fattori determinanti nella crescita della prima squadra femminile e nella valorizzazione del talento delle nostre calciatrici".

Spugna, da parte sua, ai microfoni di Sassuolo Channel ha detto di essere stato convinto "dalla validità del progetto neroverde. Darò il massimo per ripagare la fiducia che ha riposto in me la dirigenza del Sassuolo, mettendo a disposizione tutto me stesso per fare crescere la squadra, dal punto di vista sia individuale che collettivo. La realtà del calcio femminile neroverde l’ho conosciuta, e bene, da avversario: l’unica promessa che mi sento di fare – ha concluso il nuovo tecnico del Sassuolo Femminile – è che ce la metteremo tutta. Per fare bene, divertirci e divertire chi ci segue".