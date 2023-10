Giovedì la coppa italia. C’è lo Spezia, sarà la (s)volta dell’ex Mulattieri?

SASSUOLO

Come il Sassuolo, anche lo Spezia – che giovedì alle 18 affronterà i neroverdi per i sedicesimi di Coppa Italia: chi passerà sfiderà l’Atalanta agli ottavi – non ha vinto neppure una partita nel mese di ottobre e, nello specifico, viene da tre pareggi consecutivi in un campionato che la vede vivacchiare nella parte bassa della classifica, con appena 8 punti in 10 gare. Dopo la retrocessione allo spareggio, l’impatto con la B è stato piuttosto duro per la squadra di Alvini, ed è quindi difficile immaginare con quale atteggiamento lo Spezia arriverà a Reggio Emilia, a maggior ragione considerando che domenica sarà ospite della Cremonese, se insomma cercherà un riscatto o, piuttosto, se il tecnico dei liguri preferirà tentare alcuni esperimenti in una competizione sulla quale, comunque e abbastanza inevitabilmente, non può puntare più di tanto. Da parte del Sassuolo è prevedibile il ricorso al turnover e magari potrebbe essere la volta buona per vedere in campo con un minutaggio significativo, se non proprio da titolare, Samuele Mulattieri, che in campionato ha racimolato appena 80 minuti (recuperi esclusi) in sei apparizioni da subentrato. Per l’ex Frosinone sarà comunque una giornata particolare: spezzino di nascita, cresciuto nel vivaio aquilotto, debuttò da professionista proprio con lo Spezia in B e non ha mai affrontato la sua ex squadra. Ci sarebbero insomma tutti i crismi per il più classico topos del calcio, quello del gol dell’ex.

l.l.