Gli addii. Da Lovato a Mazzitelli e Verdi: ecco chi è fuori dal progetto

Cos’hanno in comune Horatiu Moldovan, Matteo Lovato, Luca Mazzitelli, Simone Verdi, Tijs Velthuis, Kevin Bonifazi? Erano tutti in prestito e tornano tutti alla base: arrivati in prestito secco o con diritto di riscatto, non faranno parte, salvo sorprese e/o revisione delle formule oggi non prevedibili, del prossimo Sassuolo. Di Moldovan si sapeva, e tornano al Como Mazzitelli e Verdi che, arrivati a gennaio, qualcosa hanno lasciato, e tornano al Bologna Bonifazi e allo Sparta Rotterdam Velthuis (mai scesi in campo), e alla Salernitana Matteo Lovato (nella foto), nonostante la stagione del centrale avesse fatto intravvedere potenzialità spendibili, con 20 presenze e un gol. La linea della dirigenza neroverde, tuttavia, sulla possibilità di trattenere qualcuno si era già espressa tracciano una riga e tenendosi ben stretta una delle rivelazioni della stagione, ovvero Tarik Muharemovic. Per il centrale bosniaco – 28 presenze e un gol, per lui – il Sassuolo ha provveduto per tempo: 3 milioni e 50% di una futura rivendita alla Juventus. Per gli altri, quella in neroverde resta una parentesi, un apostrofo tra la permanenza e l’addio.

s.f.