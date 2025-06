Gli appuntamenti del ritiro. Sassuolo, ecco i test amichevoli. Ci sono anche Sudtirol e Bologna

La stagione dei neroverdi in Serie A è pronta a partire. Dal prossimo 8 luglio gli uomini di mister Fabio Grosso cominceranno infatti a lavorare sul campo del Mapei Football Center prima di partire per Ronzone, località della Val di Non, in provincia di Trento, che ospiterà, per la seconda stagione consecutiva, i neroverdi da venerdì 11 luglio al 28 luglio. Tre, ad oggi, sono le amichevoli già programmate durante la parentesi trentina del Sassuolo, con quoziente di difficoltà, come da prassi, crescente partita dopo partita.

Il debutto è in programma martedi 15 luglio contro i dilettanti del Real Vicenza, abituali sparring partners estivi del Sassuolo, che gli uomini di Fabio Grosso affronteranno alle 17,30 sul campo di Ronzone. Il campo del ritiro sarà teatro anche della seconda amichevole, che arriva dopo poco più di una settimana, ovvero mercoledi 23 luglio alle 18: sarà il Trento, squadra di serie C che la scorsa stagione ha comunque raggiunti i playoff, il secondo avversario dei neroverdi, che nel giro di tre giorni alzano decisamente il livello. E tornano al ‘Druso’ di Bolzano – che altre amichevoli del Sassuolo ha ospitato, in passato – per un triangolare extralusso, che li vedrà in lizza contro il Sudtirol e il Bologna in programma sabato 26 luglio alle 18. Manca esattamente un mese all’appuntamento ad oggi più suggestivo del precampionato, e altrettanto, allora, mancherà all’inizio del campionato: chissà che Sassuolo sarà…

Primavera. Ufficializzato il calendario della prossima stagione, che la Primavera neroverde comincerà con due trasferte consecutive, ovvero quella di sabato 16 agosto contro la Juventus, cui seguirà, una settimana dopo quella contro il Milan. Debutto in casa il 30 agosto al Ricci contro la Roma, nella gara che precede la pausa per le nazionali di settembre.

Stefano Fogliani