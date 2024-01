Gli scenari. È già scattato il casting sostituto. Da Masina dell’Udinese a Ozkacar

SASSUOLO

Casting in difesa per il Sassuolo, con accelerazioni attese a breve stanti il forfait di Toljan e anche l’interesse del Flamengo per Matias Vina cui la Roma – proprietaria del cartellino del giocatore, a Sassuolo in prestito – guarda con l’obiettivo di monetizzarne la cessione. Dei sondaggi per lo scozzese Doig (su cui c’è anche il Torino) si sa, come si sa che il Verona lo valuta 6 milioni, mentre il francese Contè (gioca nel Troyes, in Francia) un po’ convince e un po’ no. Ecco allora altri nomi suggeriti da radiomercato, quelli di Adam Masina e di Cenk Ozkacar. Il primo, italo marocchino classe 1994, (non) gioca nell’Udinese, con cui è andato in campo, a causa di problemi fisici, solo 4 volte, ma conosce bene il campionato italiano nel quale gioca la sua sesta stagione – in precedenza, per lui, 124 gettoni nel Bologna prima del passaggio al Watford, che lo ha poi ceduto all’Udinese – e qualche garanzia la offre, anche dal punto di vista della duttilità, potendo giocare sia a sinistra che al centro. Stessa duttilità che caratterizza Ozkacar, turco classe 2000, oggi al Valencia, con il quale ha giocato 8 gare, l’ultima delle quali, però, a ottobre. Costa il doppio di Masina l’Udinese chiede un milione – ma gli uomini mercato neroverdi studiano formula – prestito e riscatto – che permetta loro di andare ‘a dama’ con un ‘colpo’ low cost.

Stefano Fogliani