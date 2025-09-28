Grosso "C’è tanta strada da fare"

La partita, a occhio, è di quelle che aiuteranno a capire qual è il vero Sassuolo. Quello gagliardo e vincente visto contro la Lazio in occasione dell’ultima gara casalinga? Quello sconfitto ma non vinto che ha tenuto sulla corda l’Inter una settimana fa? O quello delle prime due giornate che non fece né punti né prestazione in grado di garantirglierli? Al netto della parentesi di Coppa, il campionato oggi chiede ai neroverdi la miglior versione di loro stessi, al cospetto di una gara che sa parecchio di trappola.

"Abbiamo tanta strada da fare in campionato e siamo pronti per giocare una partita complicata contro un altro avversario difficile", il lascito che l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso affida ad una vigilia oltre la quale si affaccia quell’Udinese che il Sassuolo patisce storicamente. Una vittoria su 11, per i neroverdi, in casa contro i friulani suggeriscono consuetudini non granchè, e l’oggi conferma come i friulani siano sempre quelli, fisici, ostici, e quadrati, contro il quale il Sassuolo ‘sbatte’ sistematicamente. "L’Udinese è una squadra che gioca da tanti anni in Serie A, è esperta della categoria, forte nei duelli e solida. Credo valga di più delle sette, otto squadre che lotteranno per mantenere la categoria e che, per le caratteristiche che hanno, i friulani possano crearci difficoltà, ma noi vogliamo cercare di fare punti come sempre, e ce la metteremo tutta", aggiunge Grosso. Che non perde di vista il ‘cammino’ dei suoi, necessariamente in costruzione ma in grado, a tratti, di mandare segnali incoraggianti. Ovvio, ma non scontato, aspettarsene altri dal Sassuolo anti-Udinese, che è prevedibile non differirà troppo da quello che ha affrontato Lazio e Inter.

Thorstvedt, per ammissione dello stesso tecnico neroverde, non è ancora recuperato del tutto e troverà spazio solo a gara in corso, come del resto Volpato, Paz è out, come Skjellerup, ma ci sarà il neopapà Andrea Pinamonti, cui Grosso fa le congratulazioni per la nascita del piccolo Adam, e accanto a lui ci saranno Laurientè e Berardi per quello che è un attacco le cui gerarchie sono ragionevolmente chiare. In difesa rientrano Doig, Idzes e Muharemovic, mentre sulla destra la scelta tra Coulibaly e Walukiewicz è, di fatto, l’unico rebus della vigilia. Lo scioglierà oggi, il tecnico neroverde, che in chiusura torna anche sulla questione arbitrale – il finale di gara di Inter-Sassuolo non è stato privo di recriminazioni, da parte dei neroverdi - ma solo per ribadire un punto di vista manifestato anche in altre occasioni dal tecnico neroverde. "In Italia – dice Grosso – abbiamo una classe arbitrale di grande qualità, verso la quale nutro grande stima. So che hanno un compito non facile, che a volte commettono errori come anche noi che andiamo in campo, ma nei loro confronti nutro la massima fiducia".