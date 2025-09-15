Grosso "Comincia a vedersi la nostra identità"

di Stefano FoglianiREGGIO EMILIAPrima vittoria in campionato per il Sassuolo, che lascia lo scomodissimo ultimo posto in classifica cui lo avevano consegnato gli stop contro Napoli e Cremonese. E prima vittoria di sempre in Serie A per Fabio Grosso. Fino a ieri, per lui, tre gare con il Brescia e altrettanti stop, due col Sassuolo e score ancora a zero.

Rotto il tabù, il tecnico neroverde se la gode ma non trascende, facendo i complimenti ai suoi "presenti sotto tantissimi punti di vista". Aveva chiesto intensità e attenzione, il tecnico neroverde, e ha avuto l’una e l’altra: "sapevamo – aggiunge - che per fare un bel risultato dovevamo fare un grande partita e l’abbiamo fatta". La prima vittoria di Fabio Grosso in A è anche la vittoria del ‘suo’ Sassuolo, e segnatamente del ‘nuovo’ Sassuolo uscito ridisegnato dal mercato. Idzes, Matic, Walukiewicz, Muric sugli scudi, Kone e Vranckx dentro dal 1’, Fadera in gol da subentrato e nel finale dentro anche Cheddira e Coulibably. "Ho tanti ragazzi nuovi, abbiamo ricreato il gruppo e dobbiamo creare gli automatismi che ti aiutano a leggere le partite, ad interpretarle al meglio. Ci stiamo lavorando, ma già oggi ho visto una squadra che ha giocato con coraggio, è stata brava a resistere e anche a proporre. Una vittoria del genere – prosegue Grosso – ci aiuta a capire cosa ci serve per ottenerne in altre, anche a livello di attenzione al dettaglio. Ognuno ci ha messo il suo, sia chi ha cominciato la gara sia chi è subentrato. Berardi ha detto che servono 11 leoni? La frase riassume tutto quello che ho detto finora. Il campionato comincia adesso? In realtà è già cominciato: come ho detto dovremo essere bravi ad amalgamare il gruppo e raggiungere la nostra identità. Ma oggi qualcosa si è visto, e da qui possiamo ricominciare, riconoscendo il nostro obiettivo, visto che siamo una neopromossa, e facendo quanto potremo per raggiungerlo. Con consapevolezza e soprattutto equlibrio".