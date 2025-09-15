Grosso "Comincia a vedersi la nostra identità"
L’allenatore trova il successo in A: "La squadra ha giocato con coraggio. Ho tanti ragazzi nuovi, automatismi ancora da creare"
di Stefano FoglianiREGGIO EMILIAPrima vittoria in campionato per il Sassuolo, che lascia lo scomodissimo ultimo posto in classifica cui lo avevano consegnato gli stop contro Napoli e Cremonese. E prima vittoria di sempre in Serie A per Fabio Grosso. Fino a ieri, per lui, tre gare con il Brescia e altrettanti stop, due col Sassuolo e score ancora a zero.
Rotto il tabù, il tecnico neroverde se la gode ma non trascende, facendo i complimenti ai suoi "presenti sotto tantissimi punti di vista". Aveva chiesto intensità e attenzione, il tecnico neroverde, e ha avuto l’una e l’altra: "sapevamo – aggiunge - che per fare un bel risultato dovevamo fare un grande partita e l’abbiamo fatta". La prima vittoria di Fabio Grosso in A è anche la vittoria del ‘suo’ Sassuolo, e segnatamente del ‘nuovo’ Sassuolo uscito ridisegnato dal mercato. Idzes, Matic, Walukiewicz, Muric sugli scudi, Kone e Vranckx dentro dal 1’, Fadera in gol da subentrato e nel finale dentro anche Cheddira e Coulibably. "Ho tanti ragazzi nuovi, abbiamo ricreato il gruppo e dobbiamo creare gli automatismi che ti aiutano a leggere le partite, ad interpretarle al meglio. Ci stiamo lavorando, ma già oggi ho visto una squadra che ha giocato con coraggio, è stata brava a resistere e anche a proporre. Una vittoria del genere – prosegue Grosso – ci aiuta a capire cosa ci serve per ottenerne in altre, anche a livello di attenzione al dettaglio. Ognuno ci ha messo il suo, sia chi ha cominciato la gara sia chi è subentrato. Berardi ha detto che servono 11 leoni? La frase riassume tutto quello che ho detto finora. Il campionato comincia adesso? In realtà è già cominciato: come ho detto dovremo essere bravi ad amalgamare il gruppo e raggiungere la nostra identità. Ma oggi qualcosa si è visto, e da qui possiamo ricominciare, riconoscendo il nostro obiettivo, visto che siamo una neopromossa, e facendo quanto potremo per raggiungerlo. Con consapevolezza e soprattutto equlibrio".
