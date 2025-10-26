Grosso e il tabù Roma al ’Mapei’: "Dovremo toccare i picchi più alti"

di Stefano FoglianiSASSUOLO"Solidità e qualità". Servirà appoggiare la prima alla seconda, spiega Fabio Grosso, che arma con la prima e la seconda la fionda di un Davide neroverde che a fare quella parte lì, a sentire l’allenatore del Sassuolo. Il Golia giallorosso plana sul Mapei Stadium da imbattibile – una sola vittoria su 11 per il Sassuolo, 7 punti in totale, con nessuno così pochi – ma un tantino ammaccato da due sconfitte di fila tra campionato e Coppa, mentre il Sassuolo viaggia sulla scorta della sua miglior serie stagionale.

Momenti opposti, dai quali Grosso non si fa fuorviare, "perché, vale per noi e per loro, quello che è stato è stato: questa è un’altra partita, che siamo pronti ad affrontare, consapevoli che l’avversario è di altissimo livello e per dire la nostra dovremo alzare anche il nostro". Sarà il campo a dire chi è Davide e chi Golia, e ad aggiungere che "troveremo un avversario che vuole riscattarsi, certo, ed anche per questo sappiamo bene che ci servirà una partita importante, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Per una squadra come la nostra, neopromossa, non ci sono esami più facili o difficili, ci sono soltanto esami da superare, tappe di un percorso che stiamo costruendo".

Ovvio, ammette l’allenatore del Sassuolo, che per tenere testa ad una squadra che la qualità e l’organico di quella di Gasparini, "dovremo toccare i nostri picchi più alti. E giocarcela: contro una squadra come la Roma non puoi pensare di aspettare, ma devi prepararti a resistere ai loro attacchi e allo stesso tempo a proporre". Il Sassuolo, fa capire Grosso, ha le qualità per giocarsela: i numeri dicono che la squadra cresce – tre risultati utili di fila, due clean sheet consecutivi – e che l’impianto di gioco ha la solidità che serve a reggere l’urto giallorosso. Possibile Gasparini cerchi di risalire attrezzando il suo ‘solito’ 3-4-2-1 che ‘asciuga’ il gioco avversario, probabile Grosso scelga un 4-3-3 un tantino conservativo in grado di adattarsi ad una partita dentro le quale, come piace dire al tecnico neroverde, "ci saranno più partite", e l’idea è che, per una volta, Grosso guardi ai suoi ma anche agli avversari.

"Sappiamo come giocano i nostri avversari, conosciamo le qualità dei giocatori e di chi li allena, e sappiamo che tipo di insidie potrà proporre il match: ma sapere le cose in anticipo – aggiunge e conclude Grosso – non serve a nulla, se in campo non metti attenzione e applicazione, e quella voglia di riempire la partita dalla quale i miei non possono prescindere. Meno che mai quando affrontiamo avversari di questo livello".