Grosso non nasconde il rammarico: "La partita era nelle nostre mani"

Fa male, perdere così. Il Sassuolo della scorsa stagione non ci era abituato, ma la A ha, per dirla con Fabio Grosso, alzato il livello. E allora capita, nella massima serie, che una partita che avevi prima persa e poi rimontata ti scappi di nuovo di mano. "Lasciamo ai nostri avversari – dice il tecnico neroverde – una partita che avremmo potuto tenere in mano, cercando magari di vincerla fino alla fine, e invece ci è scappata di mano". Servirà domani, quello che è successo allo Zini, dentro una partita che ha visto il Sassuolo capace di tutto e del suo contrario. Gara scappata in avvio, ripresa dopo, riscappata nel finale. "Per noi – dice Grosso – è uno stimolo ad imparare e milgliorare: mi auguro ci aiuti, a livello di malizia e di energia: dobbiamo salire di livello perché altrimenti in questa categoria paghi dazio, come ci è successo nel finale di gara".

La pausa per l’attività delle nazionali, con tutta probabilità, servirà al tecnico neroverde a serrare i ranghi; il mercato prossimo alla chiusura ridisegnerà altro, e Grosso sa bene che si passa, necessariamente, anche da questo fine settimana per costruire il Sassuoolo che verrà, appena intravisto, e solo potenzialmente, in questi primi 180’ di campionato. "Dobbiamo – ammette – migliorare tante cose. La prima frazione è stata equilibrata, non ci sono state tante occasioni, poi il loro strappo, indotto dalle nostre leggerezze, ma poi la gara l’abbiamo fatta e ripresa, e la partita l’avevamo in mano. Fino al 93’, al loro rigore. È una sconfitta che fa male, ma – chiude l’allenatore del Sassuolo – dobbiamo tenercela stretta perché questi dettagli cambiano le partite. E a questi dettagli dobbiamo abituarci, perché fanno la differenza".