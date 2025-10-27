Grosso "Potevamo passare in vantaggio"

Mastica amaro, nel dopogara, l’allenatore neroverde Fabio Grosso. E non tanto perché il Sassuolo non ha vinto, ma perché in quell’avvio di gara che ha visto i suoi più efficaci dei giallorossi in fase di costruzione non si è tradotto in nulla di apprezzabile sul tabellino. "E contro avversari del genere, se non capitalizzi quello che costruisci, non vinci. Noi – spiega Grosso – abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio, ma il gol lo hanno trovato loro e da lì è diventato tutto più difficile, anche se siamo rimasti in gara fino alla fine, e questo credo sia un dato molto positivo".

Vero: questo di Fabio Grosso è un Sassuolo che ‘sta lì’ e ‘non sbraca’, resta agganciato alla partita finchè può e la partita di ieri, ‘viva’ fino alla fine, ha confermato l’assunto. "Qualche difetto – aggiunge Grosso – va necessariamente limitato, ma a mio avviso la prestazione c’è stata. Abbiamo patito, in alcune fasi, la loro pressione forzando la giocata, in altre occasioni siamo riusciti ad eluderla costruendo. Ma come ho già detto se contro avversari di questo livello, con la forza e l’organico di cui dispone la Roma, non capitalizzi quanto costruisci è difficilissimo vincere". Grosso, tra l’altro, a vincere ha provato cambiando la carte in tavola in avvio ("ho scelto Fadera per Laurientè perché Alieu sta bene e ha fatto un’ottima gara: siamo in tanti e tutti utili") ma pochissimo ha potuto fare a gara in corso. Ha dovuto sostituire, "su slot obbligati" prima Romagna, infortunatosi a ridosso dell’intervallo, e poi Berardi, abbattuto da Cristante. "Filippo si è fatto male, aspettiamo gli accertamenti ma credo gli servirà tempo per riprendersi, Berardi invece è stato in ospedale per accertamenti ma sembra non sia nulla di tropo grave", dice Grosso, che spiega di essere quindi stato costretto a tardare gli ultimi cambi con i quali, dice, "ho provato a dare più freschezza agli ultimi assalti". Infruttuosi, tuttavia: nella fase finale del match si è infatti vista più la Roma vicina al raddoppio che il Sassuolo vicino al pareggio, ma la seconda parte della ripresa non fa cambiare idea a Grosso sui suoi. "La prestazione c’è stata, adesso si tratta di recuperare energie in vista della prossima gara, che non sarà meno difficile di questa". Giovedi alle 18,30, infatti, i neroverdi sono ospiti del Cagliari.