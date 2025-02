I nuovi innesti. Anche Bonifazi al ’Mapei Center’

SASSUOLO Kevin Bonifazi, rilevato dal Sassuolo in prestito dal Bologna (che è proprietario del suo cartellino e lo aveva ceduto a titolo temporaneo al Lecce) proprio nell’ultimo giorno di mercato, si è aggregato ieri ai nuovi compagni al Mapei Center, dove la squadra ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana in vista della trasferta di sabato a Mantova. Il centrale ha pertanto conosciuto i nuovi compagni, compreso Simone Verdi che, a propria volta, aveva già iniziato ad allenarsi con il Sassuolo nel corso della seduta mattutina di martedì. Ora manca solo Mazzitelli, alle prese con i postumi di un lieve infortunio, che si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Ieri, intanto, il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato della cessione di Bonifazi, non del tutto attesa dalla piazza dal momento che, al suo rientro dopo l’infortunio, il tecnico Giampaolo lo aveva definito "un nuovo acquisto": "Per una questione di liste, dovevamo liberare un posto e abbiamo deciso di fare un sacrificio nel reparto in cui eravamo più coperti", ha spiegato. l.l.