IDZES. "Ci è mancata fortuna, buona prestazione. Negli ultimi mesi ritrovata solidità in difesa»

REGGIO EMILIA"Con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto far gol anche noi". La sconfitta brucia, ma Jay Idzes, difensore neroverde ieri alla settima gara stagionale, prova a non farsi scottare. "Loro sono una grande squadra, Dybala è molto forte e ha fatto un gran gol, ma nel primo tempo abbiamo concesso loro solo quell’occasione, e con un po’ di fortuna potevamo segnare anche noi", dice il gigante indonesiano, che tuttavia ammette come nella seconda parte della ripresa le occasioni le abbiano avute soprattutto i giallorossi, respinti a più riprese da un Muric migliore in campo per distacco. "È veramente molto forte, rende le cose più facili a noi difensori. Al di là della sconfitta, tuttavia, non abbiamo giocato male", spiega ancora il difensore, che ieri ha giocato per la prima volta accanto a Candè, subentrato all’infortunato Romagna, che da due gare a questa parte fa le veci dell’infortunato Muharemovic. "Siamo un gruppo affiatato e di grande qualità, non conta accanto a chi si gioca: poteva essere un problema i primi tempi, quando ancora non ci conoscevamo. Da un paio di mesi a questa parte, però, abbiamo trovato una solidità difensiva importante". Percorso che ha in Cagliari la prossima tappa: Romagna va ad aggiungersi agli altri assenti certi – Pieragnolo, Boloca, Muharemovic, Skjellerup – mentre per Berardi si vedrà…