Il capocannoniere piace a tutti. Il valzer del mercato è già cominciato . Quello di Laurienté il primo nome a ballare

Ha acceso gli ultimi fuochi in campo – Mvp e capocannoniere del campionato serie BKt 2024/25 – e non poteva non accendere i primi fuori. Armand Laurientè, attaccante francese classe 1998 che ha marchiato a fuoco la stagione neroverde con 18 gol – il miglior bottino di sempre in B di un neroverde, dopo il Sansone che nel 2011/12 di gol ne fece 20 e come il Noselli nel 2009/10 – accende anche i primi fuori dal campo. Perché il mercato ha già fatto muovere le prime voci. E, accesi gli ultimi fuochi in neroverde, poteva essere solo la pantera neroverde ad ‘aprire le danze’ facendosi protagonista, a tempo di recod, di rumors che ne dipingono un futuro possibile lontano da Sassuolo.

Ci sta, del resto: Laurientè già questa estate sembrava vicino al passo di addio, e il suo rendimento di quest’anno ne ha aumentato, inevitabilmente aggiungiamo, il numero degli estimatori. Il Torino, ad esempio, che lo aveva cercato prima che arrivasse in neroverde – la richiesta del Lorient, 10 milioni, 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita – scoraggiò i granata e il francese arrivò a Sassuolo. Da dove lo hanno provato a togliere, nell’ordine la Roma, la Lazio, ma anche Bologna, Cagliari, Lecce, Olympique Marsiglia, Besiktas e Galatasaray, incoraggiati da quella retrocessione che tuttavia non ha diviso le strade del Sassuolo e dell’attaccante francese. A dispetto di offerte arrivate a Giovanni Carnevali che, si disse, si attestavano ben oltre i 15 milioni di euro. Non abbastanza, visto quanto è venuto dopo, con Laurientè protagonista di una stagione-monstre – basterà dire che nelle sue due precedenti stagioni aveva segnato 12 gol, giocando quasi il doppio delle gare – e di nuovo al centro dell’attenzione e del mercato che verrà. Gli ultimi rumors sono arrivati da Milano, sponda rossonera, e vogliono, o meglio vorrebbero, il Milan pronto a surrogare Chukwueze proprio con la freccia neroverde. Vedremo, anche considerato che l’aria che tira in casa rossonera non è delle più salubri. Detto però che l’attaccante ha mercato anche all’estero, resta da aggiungere come il finale della storia lo scriveranno solo l’estate e gli altri numerosi ‘giri di valzer’.

Stefano Fogliani