Il dg carnevali. "Difesa in difficoltà?. Valutazioni in corso»

Detto che l’assenza di Toljan non cambia gli scenari di mercato dei neroverdi, almeno a sentire Dionisi, resta vero che i neroverdi dovranno comunque muovere, soprattutto per rinforzare una difesa non granchè assortita che potrebbe perdere anche Vina, sul quale muove il Fllamengo e che la Roma, proprietaria del cartellino, monetizzerebbe volentieri. Ne ha convenuto anche Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo che, intercettato da Dazn nel pregara dell’Allianz ha ammesso come "in difesa siamo un po’ in difficoltà e dobbiamo fare di necessità virtù. Il momento è caldo e valuteremo, anche se resto convinti che abbiamo giovani validi sui quali puntare e sui quali Dionisi sta facendo un ottimo lavoro". Niente fretta, quindi: sondaggi, nei giorni scorsi, per Palomino, Masina e Bradaric, in uscita rispettivamente da Udinese, Atalanta e Salernitana, ma anche su piste estere – Ozkacar del Valencia, Contè del Troyes – oltre che ‘abboccamenti’ per il Verona per portare in neroverde, a dispetto delle attenzioni di Torino e Marsiglia, lo scozzese Josh Doig. Tutto o quasi ancora in divenire, tuttavia, al momento: la dirigenza neroverde naviga a vista e si sarebbe comunque inserita anche nella corsa, cui si erano già iscritti Genoa, Monza e Cagliari, al greco Panos Katseris, terzino classe 2001 del Catanzaro: può giocare su entrambe le fasce e in stagione ha raccolto 15 presenze fornendo 2 assist.

s.f.