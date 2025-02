Il Femminile. Al ’Ricci’ arrivano le rossonere. È una sfida che vale doppio

Saranno anche seste e settime in classifica, Sassuolo e Milan Femminile, ma sono le due squadre della massima serie che da inizio anno hanno fatto più punti. Detto che il Sassuolo, battendo l’altra milanese in settimana, ovvero le nerazzurre dell’ex Piovani, si è preso anche la prima semifiale di Coppa Italia della sua storia, resta da aggiungere come la partita che va in scena oggi alle 18 al Ricci – giusto in tempo, per i supporters neroverdi, di rientrare dal Mapei Stadium e ‘fiondarsi’ in piazza Risorgimento – valga doppio.

Siamo alla penultima giornata della regoular season, infatti, a dividere le 2 squadre ci sono 6 punti. Farne 3, evidentemente, garantirebbe al Sassuolo un passo avanti importantissimo. "Abbiamo attraversato momenti difficili, ma adesso ci stiamo togliendo delle soddisfazioni importanti, grazie a prestazioni fatte di cuore e determinazione, e – ha detto l’allenatore del Sassuolo Gina Loris Rossi alla vigilia – siamo pronti: mi auguro i supplementari giocati in Coppa non ci tolgano qualcosa, ma la squadra sta bene e giocare in casa sono certo potrà darci una spinta in più".

La giornata. Sassuolo-Milan; Juventus-Napoli Femminile; Inter-Fiorentina; Como Femminile-Lazio; Roma-Sampdoria

LA Classifica. Juventus 41 p.ti; Inter 34, Roma 31; Fiorentina 27; Como Femminile, Milan 22; Sassuolo, Lazio 16; Sampdoria 8; Napoli Femminile 6.