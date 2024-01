IL FEMMINILE. Le ragazze di Piovani ospitano il Milan nei quarti di Coppa

SASSUOLO

Fresca dell’importante successo esterno sull’Inter che l’ha portato a ridosso della zona nobile della classifica, il Sassuolo Femminile torna in campo oggi contro l’altra milanese in Coppa. Alle 15 al Ricci va in scena infatti la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa che oppone le neroverdi di Piovani al Milan. Gara da interpretare nell’ottica dei 180’, ma che l’altra metà del cielo neroverde ha ovviamente necessità di capitalizzare, approfittando magari del momento non brillantissimo delle rossonere, che in campionato non vincono da ottobre – tre punti nelle ultime 7 gare, per loro - e in classifica, dove sono ottave, hanno 4 punti in meno della squadra di Piovani. Ma la Coppa è la Coppa, e in stagione, quando si sono affrontate, le due squadre hanno chiuso sul risultato di uno a uno: per il Sassuolo, insomma, varrà la pena fare attenzione. La gara di ritorno si gioca il prossimo 6 febbraio.