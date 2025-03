Il match del 29 contro la Reggiana. Il caso curve scalda già il derby. Ipotesi boicottaggio del tifo granata

SASSUOLONiente inversione di curve tra tifosi del Sassuolo e della Reggiana in occasione del derby del prossimo 29 marzo, e a questo punto pare improbabile un ripensamento da qui ai giorni che verranno. Dopo l’annuncio del Sassuolo, arrivato giovedì pomeriggio, che ufficializzava la volontà di "mantenere inalterata la consueta disposizione delle tifoserie impiegata in occasione delle gare casalinghe del Sassuolo", ieri è infatti arrivato quello della Reggiana. "Preso atto di quanto stabilito dal Sassuolo Calcio relativamente alla disposizione delle tifoserie all’interno dell’impianto sportivo – scrive il club granata – conferma il posizionamento del tifo granata all’interno del settore Tribuna Nord e Tribuna Est Laterale Nord. La società – prosegue la nota – auspica che il proprio pubblico partecipi numeroso all’evento, distinguendosi per correttezza, passione e attaccamento ai colori granata, sostenendo così la squadra nel pieno rispetto dei valori dello sport". Di ben altro tenore quello che si legge sui social, sui quali è palpabile il disappunto dei tifosi granata, che studiano anche possibili ‘boicottaggi’ rispetto ad un match comunque destinato, a questo punto e comunque vada, a suscitare polemiche a non finire.

s.f.