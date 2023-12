IL MATCH DI DOMENICA. L’Udinese di Cioffi sente aria di crisi, l’ipotesi del ritiro

Se Sparta piange, Atene non ride. E se ilSassuolo guarda con legittima apprensione alla sfida di Udine – dove non vince dal febbraio del 2017 – anche i bianconeri non scherzano, e hanno le loro gatte da pelare dentro un momento non granchè. Hanno 12 punti, 5 dei quali raccolti in casa – dove non hanno ancora vinto, in stagione – e una sola vittoria – nessuno peggio – ne scrive cammino oltremodo incerto, se non accidentato. E spingono la società bianconera a decisioni drastiche, con il patron dei friulani Giampaolo Pozzo che, secondo il Messaggero Veneto, è pronto a disporre il ritiro anticipato per squadra e staff con uno o due giorni di ‘calusura’ prima di domenica. Un modo come un altro per fare quadrato, ma anche la spia di un nervosismo crescente che circonda la squadra di Cioffi.

s.f.