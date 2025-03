Il mister dei toscani. L’amarezza di Inzaghi:: "Meritavamo il pari»

Non è riuscito a impedire la fuga definitiva del Sassuolo, il Pisa di Filippo Inzaghi, scivolato a -8 dai neroverdi nonostante un pubblico che ha eccezionalmente spinto la squadra per tutta la partita. Il tecnico nerazzurro, comunque, da rimproverare ai suoi ha solo la prima metà della gara: "Complimenti al Sassuolo, ma noi abbiamo regalato il primo tempo. Non siamo stati i soliti, abbiamo aspettato l’avversario, ci siamo mostrati più timorosi del solito e a noi questo non deve succedere; abbiamo preso gol al primo tiro, ma nella ripresa abbiamo messo davanti alla porta i nostri giocatori per tre volte, con le occasioni di Tramoni, Lind e Meister. Più di questo non potevamo fare, poi altre volte abbiamo segnato con poche occasioni, questa volta ne abbiamo avute di più e non ci siamo riusciti. Credo meritassimo il pari, non ricordo grandi parate di Semper".

A questo punto, la trasferta di domenica a La Spezia, secondo scontro diretto di fila fuori casa, assume un significato ancora più rilevante: la squadra di D’Angelo, ex tecnico dei nerazzurri, pareggiando a Bolzano venerdì, col senno del poi ha recuperato appena un punto al Pisa e, a -5, sa che quella partita sarà l’unica vera occasione per restare in corsa per il secondo posto: "Quando sei secondo e affronti la terza in classifica che è a 5 punti dalla tua è chiaro che la partita assume una grande importanza, ma comunque, anche passata quella, mancheranno 9 partite e 27 punti. Poi dipende molto dai momenti: all’andata la partita di oggi l’avremmo vinta, ma dovremo avere il piglio del secondo tempo, dovremo giocarcela. Ma tornando a oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi, molti sono anche giovani e probabilmente hanno sofferto il peso della gara".

l.l.