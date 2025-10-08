Il nuovo ’gioiello’ è Muharemovic. L’Inter lo valuta per il dopo Acerbi

Ci sbilanciamo, anche se alla finestra invernale mancano tre mesi e al mercato ‘vero’, quello estivo, la bellezza di otto. E suggeriamo di scordarvi Laurientè, Pinamonti e Berardi perché il prossimo uomo mercato del Sassuolo sarà Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale che il Sassuolo ha arruolato, nell’estate del 2024, dalla Juventus Next Gen, traendone il massimo. È costato – arrivò in prestito con obbligo di riscatto – circa quattro milioni di euro. Vale, dopo 6 gare nella massima serie, già il doppio, e varrà non meno del quadruplo almeno a fine stagione, visto che il giovanotto – al debutto nella massima serie – è già finito sui taccuini della dirigenza dell’Inter, che vedrebbe in lui l’erede di un altro ex neroverde come Francesco Acerbi, il cui contratto scade a fine stagione.

Quello che lega Muharemovic al Sassuolo, di contratti, scade nel 2030 quindi non mancheranno occasioni per studiarne il futuro. Pero ora ci si accontenta, si fa per dire, di vederne la crescita esponenziale coronata con la coppa di ‘Mvp’ in occasione di Verona-Sassuolo, punto più alto di una stagione che ha visto fin qua nel 22enne il giocatore più utlizzato da Grosso tra Coppa Italia e campionato.

Sette presenze su sette, per lui, come per Pinamonti, Doig e Laurientè, che tuttavia hanno giocato meno minuti perché sostituiti. Lui mai: sempre titolare, mai sostituito, piantato come un paletto dentro una batteria di centrali che sembra un atlante – un indonesiano, un polacco, un olandese, un guinesiano e… Romagna – ma seguendo il quale Muharemovic non perde mai la traiettoria che ne fa, oggi, la sopresa di questo Sassuolo. Perché, diciamolo, il giovanotto aveva già fatto bene in B, ma un conto è marcare, con tutto il rispetto, Brunori e Adorante, un altro Thuram (è successo), Leao o Vlahovic o Kean.

Ebbene, il ‘centralone’ che ogni volta che ‘chiude’ un’azione avversaria esulta come se avesse segnato, del temuto – dagli osservatori – ‘salto di categoria’ non sembra averlo, finora, patito. Cinquanta gettoni in C, con la Juventus Next Gen, tra 2022/23 e 2023/24, 28 la stagione successiva in B, 6 su 6 quest’anno, al debutto nella massima serie: che il giovanotto non soffra di vertigini, del resto, lo dice anche il suo curriculum in nazionale: dopo la trafila nelle giovanili – under 17 e under 21 – il giovanotto è approdato alla nazionale maggiore: le presenze, dal giugno del 2024, sono sette, i gol uno. La Juventus, che si è tenuto il 50% di quanto incasserà il Sassuolo da una sua (eventuale) cessione, ci ha visto lungo, ma il Sassuolo, a metterselo in casa, di più…