Il Pedersen neroverde ora convince: "Classifica? Non sono preoccupato"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Abbiamo commesso troppi errori. E troppi errori, contro un avversario forte come la Juventus, non te li puoi permettere. Qualche opportunità l’abbiamo costruita, ma dobbiamo migliorare". Le recenti indisponibilità di Vina prima e Toljan poi hanno obbligato Marcus Pedersen ad accelerare, e se qualche progresso si è visto con il passare dei minuti, il norvegese non si può dire non abbia avuto il suo daffare, nell’ultimo periodo. Ora a destra ("dove – dice – ho sempre giocato") e qualche volta a sinistra: il minutaggio del laterale norvegese, arrivato questa estate dal Feyenoord, è cresciuto esponenzialmente e complice la continuità di impiego si cominciano a vedere le sue qualità, rimaste a lungo ‘imprigionate’ dentro un avvio di campionato non semplicissimo. Già: 17 presenze totali, 10 da subentrato e 7 da titolare, con un 5 su 5 nelle ultime uscite. Per lui 308’ in campo nelle prime 14 giornate, oltre 400’ nelle ultime cinque: è uno dei tanti volti nuovi arruolati questa estate e si sta calando a suo modo in una nuova realtà, per interpretare al meglio la quale serve, inevitabilmente, tempo. La pausa cui lo spostamento della gara contro il Napoli – il Sassuolo torna in campo solo il 28 gennaio a Maonza – arriva a proposito, per lui come per il gruppo. "La squadra è cambiata molto – ha detto ancora dopo la gara dell’Allianz – ma abbiamo fatto anche buone prestazioni. Stiamo – ha aggiunto – costruendo il nostro futuro". Quanto alla classifica, nel guardarla Pedersen mostra la freddezza, tipicamente nordica, che serve: "Non sono preoccupato", dice, e del resto lo stesso Dionisi, alla vigilia della gara dell’Allianz, aveva invitato i suoi a ‘tirare dritto’ senza farsi troppo condizionare da quei 19 punti che impongono tuttavia al Sassuolo di recuperare qualcosa già dalle prossime gare.

Magari attingendo anche, viste le tante assenze che condizionano le scelte del tecnico toscano, a quel mercato su cui la dirigenza neroverde sembra tanto immobile quanto vigile: quasi si studiasse, anche considerato che alla sirena del primo febbraio manca un’eternità. E da studiare non manca, a quanto suggeriscono i rumors: Masina dell’Udinese resta nome caldo, e la concorrenza sembra essere meno folta di quella che si agita attorno a Bakker dell’Atalanta e a Katseris del Catanzaro. Poi c’è Josh Doig, già rincorso questa estate. La notizia più importante arriva però dalle uscite. Augistin Alvarez, punta di cui a Sassuolo ci si ricorda per un gran gol al Toro ed un brutto infortunio, andrà in prestito sei mesi alla Sampdoria. Prestito secco in B per rimettersi in forma.