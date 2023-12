IL PORTIERE consigli. "Abbiamo fatto bene. Migliorare i dettagli»

"Abbiamo fatto bene, lo svolta con l’espulsione". Questa la sintesi di Andrea Consigli, anche ieri tra i migliori in campo, che non ha difficoltà ad analizzare una partita dentro la quale la differenza l’ha fatta soprattutto l’espulsione di Boloca. "Concedere l’uomo in più ha reso tutto più difficile, anche perché loro hanno tanta qualità, hanno perso morale, hanno aggiunto giocatori offensivi". La fine è nota: Sassuolo 1, Roma 2. I neroverdi (generosi ma non troppo fortunati) escono sconfitti, ma non battuti, e a questo tocca stare da qui a lunedì prossimo, quando saranno di scena a Cagliari per una partita che la classifica racconta come uno scontro diretto, senza Berardi e Boloca. "Ci aspettano tre gare importanti. Se oggi la prestazione c’è stata, dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli".