Il portierone. Consigli fa cinquecento: "Ancora tante le gare. Non dobbiamo mollare»

Sarebbe stata un gran domenica, per Andrea Consigli (foto), che ha fatto 500 in A. Non la è stata per il portierone neroverde, e non solo perché ha preso l’ennesimo gol (55, difesa più battuta del campionato, per il Sassuolo) ma anche perché quel Berardi che si fa male è una bruttissima notizia ("e spiace per il mio amico Domenico, che ha lavorato duro per esserci") per tutta la Sassuolo neroverde che già studia quanto è profondo il baratro là sotto. "Sta girando tutto male, e un po’ di sconforto perché ci sono partite che potremmo almeno pareggiare e invece perdiamo. Succede spesso, e non è un episodio, anche se il gol che abbiamo preso è figlio di un episodio oltre il quale dobbiamo andare", dice Consigli, che aggiunge come la strada da percorrere, adesso, è "avere un’unità di intenti, lottare su tutti i palloni e non mollare mai. Abbiamo iniziato un nuovo cammino, abbiamo ancora tante partite che dovremo giocare tutte come fossero l’ultima. Il Frosinone? Da qui in avanti tutte sono importantissime".

