IL RICONOSCIMENTO. Ai neroverdi il premio ’Trust in the Future’ Il Sassuolo Calcio ha ricevuto il Premio ’Trust in the Future’ per la gestione sostenibile ed economica. Un riconoscimento per l'impegno costante nelle pratiche sostenibili. Il premio è stato ritirato a Roma dal direttore organizzativo Andrea Fabris. Oggi, allenamento pomeridiano presso il Mapei Football Center.