Il Sassuolo a Cagliari senza Berardi. Grosso: "È uno scontro diretto"

di Stefano FoglianiSASSUOLOBerardi e Romagna allungano la lista degli assenti, ma torna Muharemovic. "Difficilmente, tuttavia, comincerà la partita", dice Fabio Grosso alla vigilia di Cagliari-Sassuolo, puntando l’obiettivo su un campo sul quale, dice "non sarà semplice giocare". A tre giorni dalla sconfitta contro la Roma che ha interrotto la miglior serie stagionale del Sassuolo e ad altrettanti dalla sfida di lunedi contro il Genoa, del resto, è al campo, e non altrove, che si è obbligati a guardare.

Soppesando da una parte "quanto di buono – dice l’allenatore del Sassuolo – e quanto di meno buono fatto contro la Roma", e dall’altra mantenendo anche contro i rossoblù "la stessa voglia di restare dentro la partita che abbiamo messo in campo". Non esistono, dice Grosso, "avversari più facili o difficili di altri da affrontare, esistono solo gare da riempire e giocare al meglio possibile per ottenere punti". Lo aveva già detto nell’immediato dopo-Roma, il tecnico neroverde, di considerare la trasferta sarda non meno difficile da quella contro i giallorossi, lo ribadisce alla vigilia, definendola "uno scontro diretto". La classifica questo dice, e il rendimento delle due squadre conferma l’assunto: il fattore campo può pesare sul match, "perché a Cagliari – dice Grosso – il pubblico spinge", e altrettanto Grosso si augura possa pesare "la nostra qualità, e la nostra voglia di respingere le tante insidie: conosciamo i punti di forza del Cagliari, ma dobbiamo anche essere consapevoli che se facciamo la gara giusta possiamo dire la nostra". Anche senza Berardi – ma senza il fantasista calabrese i neroverdi hanno vinto a Verona – ma non senza "lo spirito che serve ad affrontare partite come queste, che vanno affrontate con attenzione e concretezza". Serviranno l’una e l’altra ad un Sassuolo che non segna da oltre 200’ e chissà se ha recuperato le fatiche post-Roma.

Rientra Laurientè in attacco dove per Berardi c’è Volpato e Pinamonti e Cheddira sono in ballottaggio, dal 1’ in difesa c’è Candè) resta da dar conto, a dare misura compiuta alle difficoltà dell’impegno odierno, dei precedenti, che dicono che il Cagliari, il Sassuolo, non lo batte dal 2019, in trasferta addirittura dal 2017. E da liquidare qualche ‘polemicuccia’ arbitrale cui Grosso si sottrae senza problemi, dicendo che "io degli arbitri ho la massima fiducia, e infatti non ne parlo mai. Mi infastidisco, però, quando ho la sensazione che i direttori di gara non arbitrino le squadre, ma i nomi delle squadre. Ma è, appunto, una mia sensazione, oltre la quale devo andare perché so che in Italia abbiamo una classe arbitrale di alto livello".