Il Sassuolo alza l’asticella per la A. Il sogno sono gli esuberi di Allegri

Alza l’asticella, il Sassuolo, e dopo un mercato fin qua silente, prova a stringere anche in vista del raduno della prossima settimana che, martedi, segnerà l’avvio della stagione neroverde. Fin qua le uniche operazioni perfezionate dalla dirigenza sono il riscatto di Muharemomic e le cessioni, in prestito al Gubbio, dei primavera Minta e Di Bitonto, ma il fine settimana sparge promesse su nomi di ben altro impatto, anche mediatico, che potrebbero ritinteggiare un’estate che fin qua vira al grigio.

Detto che sulle scrivanie dei dirigenti del Brondby ci sarebbe l’offerta per il laterale classe 2000 Sebastian Sebulonsen e che i dirigenti norvegesi valutano – l’altro profilo che si segue per la destra della difesa è Birindelli del Monza – resta da dar conto anche di un possibile ticket con il Milan degli ex Allegri e Magnanelli, per i quali gli obiettivi che inseguono gli uomini mercato neroverdi sono, di fatto, esuberi in cerca di ingaggio e, perché no, di minutaggio.

Il primo è Tommaso Pobega, centrocampista non privo di fisicità ed esperienza che, rientrato in rossonero dal prestito al Bologna, non disferà nemmeno la valigia visto l’interesse, oltre che del Sassuolo, del Genoa e della Cremonese. Il secondo è invece un esubero nel vero senso della parola: Yacine Adli è infatti fuori dal progetto di Allegri, aveva offerta dal Qatar e dalla Russia ma vuole restare in Italia e magari si accontenta di farsi parcheggiare a Sassuolo.

Se piazza entrambi i colpi il Sassuolo – che non smette di seguire nemmeno Camara – sistema il centrocampo ma il ticket rossonero verde prevede anche il possibile trasloco di Lorenzo Colombo alla corte di Grosso: è rientrato al Milan dopo una buona stagione ad Empoli – 6 gol in 36 presenze – il centravanti, ma a Milano è chiuso da una concorrenza che potrebbe portarlo di nuovo lontano da Milanello. Magari a Torino, che ha chiesto informazioni in proposito, o magari a Sassuolo, dove quella del centravanti (o meglio dei centravanti) è una questione non ancora risolta.