Il Sassuolo chiamato già a reagire. Ma davanti ci saranno Lazio e Inter

di Stefano FoglianiSASSUOLOUltimo giorno di riposo, oggi, per i neroverdi, che da domani pomeriggio al Mapei Football Center, con la ripresa delle attività, entrano in una settimana non banale, che andrà affrontata al massimo.

Strano da dire, dopo soli 180’ di campionato, ma lo diciamo lo stesso: ne arriveranno sicuramente altre, di settimane importanti, da qui a fine stagione, per i neroverdi, ma quella che Fabio Grosso e il suo staff cominciano domani ritrovando il gruppo, quanto ad importanza, non scherza. Sarà infatti che quello ‘zero’ alla casella dei punti fatti che lascia il Sassuolo sul fondo della classifica da solo offre riscontro visivo non granchè. O sarà che la sconfitta di Cremona ha suscitato – anche alla luce dell’evolversi del match – qualche perplessità circa la caratura dell’organico e la famosa ‘mentalità’, fatto sta che con all’orizzonte prima la Lazio – domenica al Mapei Stadium – e poi Inter – al Meazza si gioca una settimana dopo – non autorizzerebbero eccessivi ottimismi.

Non, almeno, da parte del cosiddetto ‘ambiente’ che tuttavia, soprattutto a Sassuolo, è ‘altro’rispetto a quel che vive la squadra. Il primo, che ha riposto con numeri importanti – 7mila abbonati, dato parziale ma da ricordare, a fronte di una città che alla voce abitanti dice 40mila – aspetta con fiducia, la seconda guarderà a se stessa da domani cercando di capitalizzare al meglio una pausa che ha visto Grosso lavorare senza i nazionali ma chissà che non aggiunga al gruppo qualche assente. Va in questo senso, forse, la foto di Skjellerup con cui il sito ufficiale del Sassuolo ha corredato il report dell’ultimo allenamento, ma siamo ai ‘si dice’ che come tali valgono.

L’imperativo categorico, oggi, in casa neroverde, è prepararsi al meglio alla ripresa, per cercare se non risultati che pure non sarebbe male arrivassero, almeno prestazioni che a livello di continuità, spirito e soprattutto di ‘presenza’ dicano qualcosina di meglio di quanto il Sassuolo 2025/26 ha offerto prima contro l’incontendibile Napoli e poi contro la contenibilissima Cremonese. Vedremo: i nazionali cominceranno a rientrare proprio domani – Candè e Muric i primi, a seguire gli altri – e Fabio Grosso avrà il gruppo al completo solo da giovedi, ma il lavoro, al tecnico dei neroverdi, da qui a sabato, vigilia della gara casalinga contro la Lazio, non mancherà.