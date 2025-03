Il Sassuolo e la promozione. Quel record che resta tabù

di Lorenzo LonghiSASSUOLOC’è un record, dei tanti che il Sassuolo può ottenere in questo campionato, che non dipende strettamente dai neroverdi, nemmeno se riuscissero a stabilire il primato di punti in un campionato a 20 squadre e nemmeno se fossero capaci, addirittura, di vincere tutte le dieci gare che mancano di qui alla fine: è quello dell’anticipo con il quale la squadra conquisterà l’aritmetica certezza della promozione. Il record appartiene attualmente all’Ascoli 1977-78 (nell’era dei due punti per vittoria) e al Benevento 2019-20 (nell’era dei tre punti), quello allenato da Filippo Inzaghi, che riuscì a vincere il torneo cadetto con 86 punti totali e con ben 7 giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. In quest’ultimo caso, quello dei giallorossi, era il 2020, l’anno segnato dalla pandemia e dalla sospensione del calcio anche in Italia, e per questo le date furono abbastanza singolari, perché il club campano ottenne la promozione in piena estate, il 29 giugno, battendo 1-0 la Juve Stabia al Vigorito e salendo quel giorno a 74 punti, ben 24 di distanza sul Crotone e il Cittadella, che si dividevano, a pari merito, seconda e terza posizione. Per dire: per pareggiare quanto fatto da quel Benevento, il Sassuolo dovrebbe arrivare a 22 punti sullo Spezia (oggi a -14) dopo Sassuolo-Reggiana, il 29 marzo, e ciò sarebbe possibile solo se i neroverdi vincessero le prossime tre partite e la squadra di D’Angelo, contestualmente, le perdesse tutte e tre.

Si tratta di un’ipotesi piuttosto improbabile, perché appunto non dipende solamente dalla squadra di Grosso, ma anche e soprattutto dalle avversarie e, in questo senso, la coppia Crotone-Cittadella del 2019-20 andava a un passo più lento rispetto alla coppia (spaiata) formata attualmente da Pisa e Spezia, peraltro avversarie domenica al Picco. Al contrario il Sassuolo ha realmente la possibilità di battere gli 86 punti totali di quel Benevento, che peraltro rallentò a promozione acquisita, perché la proiezione attuale porta a 88 punti, se confermata, e in questo caso batterebbe anche il record assoluto per i campionati a 20 squadre, ottenuto appunto dall’Ascoli 1977-78, perché la conversione di quel punteggio (61 punti, frutto di 26 vittorie e 9 pareggi) ai canoni odierni conduce a un totale di 87. Per eguagliarlo sarebbero sufficienti sette vittorie e un pareggio in dieci gare, per superarlo basta continuare con questo ritmo, quello giusto per fare la storia, ancora una volta.