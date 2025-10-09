Il Sassuolo e l’effetto della serie A. In tre gare interne oltre 45mila tifosi

di Stefano FoglianiSASSUOLOCirca 30mila spettatori, almeno fin qua, e quasi un milione di euro in più rispetto a un anno fa. Quanto valga la serie A, almeno a livello di spettatori e di incassi, sono bastate tre gare casalinghe a dirlo al Sassuolo, per la soddisfazione del cassiere neroverde e, perché no, anche del tecnico Fabio Grosso. Che di recente si è soffermato sul punto, dicendosi ben contento che la sua squadra stia restituendo all’ambiente "quell’entusiasmo che – aveva aggiunto – le grandi delusioni possono tarpare". Ebbene, al netto dei numeri di una campagna abbonamenti che ha raggiunto, con oltre 7mila sottoscrizioni, il terzo miglior risultato di sempre triplicando i poco meno 2.500 tagliandi dell’anno scorso e del fatto che a ‘drogare’ i dati questo primissimo scorcio di stagione sia stato, inevitabilmente, Sassuolo-Napoli (19.106 presenti, quasi 560mila euro di incasso) il confronto, da un anno all’altro, è impietoso. Le prime tre gare casalinghe dei neroverdi della scorsa stagione – che affrontarono comunque tre ‘big’ non prive di seguito, ovvero Cesena, Cremonese e Spezia – totalizzarono 15.169 spettatori, mentre le prime tre di quest’anno, detto dal fattore Napoli, raccontano di 45.272 presenze sugli spalti dell’impianto reggiano. Gli incassi vanno di conseguenza: a fronte dei poco più di 110mila euro (111.795, per la precisione) garantiti un anno fa alle casse neroverdi dalle prime tre gare interne del campionato cadetto, oggi il totale dice 919.788 euro. I conti sono facili da fare in un caso come nell’altro, e non si può dire che non tornino. Suggerendo anche come il Sassuolo stia, in un certo senso, ritrovando quel pubblico che più che la piazza – la ‘capitale’ del distretto ceramico conta poco più di 41mila residenti – ai neroverdi è garantito dall’appeal della massima serie, che attrae non solo i sassolesi, ma anche chi non vuol perdere l’occasione di godersi la serie A dal vivo dentro un impianto all’avanguardia. La prova? L’ultimo Sassuolo di Dionisi, quello che due stagioni orsono retrocederà, nella prime tre gare casalinghe stagionali aveva raccolto attorno a sè 42.759 spettatori. Il primo che si affacciava invece alla massima serie da matricola, ormai 12 anni fa, 42.587. Il dato di oggi (le già citate 45.272 presenze che hanno fatto da cornice alle partite contro Napoli, Lazio e Udinese) è in linea, e addirittura sensibilmente superiore sia all’uno che all’altro. E rende tangibile il valore che il palcoscenico della massima serie aggiunge a questa ‘nuova’ stagione neroverde.