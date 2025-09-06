Il Sassuolo vale la salvezza. La rosa supera i 145 milioni

Basterà una rosa che vale 145,5 milioni a salvarsi? Chissa…. Il dato, estrapolato dal sito specializzato Transfermarkt e relativo al valore di mercato associato ai 30 giocatori ad oggi agli ordini di Fabio Grosso direbbe di sì, ma vallo a sapere, dal momento che in campo non ci vanno mica i milioni. Vale tuttavia la pena ragionare (anche su quelli) e dire che rappresenterebbero, sempre ad avviso del portale di cui sopra, una discreta ipoteca su una stagione che dovrebbe confermare, al netto delle cautele e degli scongiuri del caso, i neroverdi nella massima serie. Il già citato valore di 145,5 milioni di euro (per la cronaca, la rosa della scorsa stagione ne valeva 35 di meno) colloca infatti la squadra di Grosso al 13mo posto, dietro alle inarrivabili big – comanda l’Inter con 707 milioni, segue la Juventus a 582 – ma ragionevolmente ben piazzato. A ridosso dei neroverdi, ma nemmeno di troppo, ci sono Torino e Parma, che ‘ballano’ tra i 150 e i 160 milioni, ma dietro il gruppo è oltremodo nutrito. Vale meno, a dispetto dell’attuale classifica, l’Udinese, ma solo di 0,5 milioni, e vale meno il Genoa, che ‘vale’ 136 milioni e si attesta al 15mo posto. Dal 16mo al 18mo ci sono il Pisa, il Cagliari e il Verona, con valori che vanno dai 93,6 milioni dei toscani ai 91,1 degli scaligeri, e a chiudere la graduatoria, vicino agli 80 milioni, ci sono invece gli 80,15 che Transfermakt accredita alla Cremonese e ai poco più di 78 riconosciuti al Lecce dell’ex Di Francesco. E sono proprio questi ultimi dati a confermare come i valori forse, anzi sicuramente, emergeranno con il passare della stagione, ma oggi sono ben mascherati da un avvio di campionato che non ha risparmiato soprese: la Cremonese, infatti, dimostra come i soldi, per dirla con la saggezza popolare, non facciano la felicità. La matricola di Nicola, infatti, dopo due giornate, guarda tutti dall’alto mentre il Sassuolo dietro, non ha nessuna delle sette squadre che, a guardare il valore della rosa, dovrebbero seguirlo in classifica. Successe così, del resto, anche due anni fa: i neroverdi avevano la 15ma rosa più costosa del campionato, ma la classifica finale raccontò un’altra verità, collocandola a fine stagione al 19posto che costò loro la retrocessione…