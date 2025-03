Il tecnico dei pugliesi. Longo avverte i suoi giocatori: "Serve una partita perfetta»

Serve "la gara perfetta", al Bari. Il tecnico dei pugliesi Moreno Longo sa bene cosa aspettarsi da un Sassuolo che in casa non sbaglia un colpo. E sa bene che i suoi, lontano dal San Nicola, qualcosa hanno fatto (una sola sconfitta, e 5 punti in quattro gare) nel girone di ritorno, quindi tanto vale non fasciarsi la testa prima di rompersela ma chiamare il gruppo ad una partita "fatta di coraggio e, perché no, di un pizzico di incoscienza". Serviranno l’uno e l’altra, al Bari, e servirà un ottima interpretazione di squadra sia in fase difensiva che offensiva per non partire battuti.

"Il Sassuolo dalla sua ha la possibilità di contare sule giocate dei singoli", avverte Longo, che sollecita "una prova di squadra" e cerca, dopo Mantova, il secondo acuto esterno di fila. Che, vallo a sapere, potrebbe schiudere ai pugliesi quelle prospettive playoff che il Bari continua a rincorrere sulla scorta di un girone di ritorno che lo ha visto sconfitto solo una volta nelle ultime nove gare. "Andiamo al Mapei Stadium – dice ancora Longo – per fare un risultato positivo. Sappiamo che numeri alla mano sono primi in tutti i numeri del campionato. Rischiano di fare il record di punti, ma il calcio è bello perché ci insegna che le partite vanno giocate e non bisogna pensare troppo prima. In settimana abbiamo lavorato bene, riportando in condizione chi non era al massimo, e contro la capolista proveremo a dire la nostra". Cercando, appunto, "la partita perfetta".