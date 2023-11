Il volume. Il ’Mapei Stadium’ tra pallone e cultura

SASSUOLO

Al Mapei Stadium la presentazione di ’Lo stadio si apre alla cultura’, volume edito da Marsilio Arte e curato da Valentina Pigmei che, attraverso le immagini di Filippo Vinardi e i contributi di storici, sociologi, progettisti solo in pochi casi appartenenti al mondo del calcio, celebra lo stadio come spazio della comunità. Il Mapei Stadium – Città del Tricolore diventa così l’emblema di questi grandi spazi di aggregazione, a volte integrati con iniziative commerciali o di intrattenimento, che spesso si animano solo in occasione delle partite, proponendo un nuovo modello di apertura al territorio e alle persone attraverso iniziative culturali. Il manifesto di questa nuova apertura campeggia in copertina, ed è All together now, l’opera di Olimpia Zagnoli, installata al centro della facciata ovest, che rappresenta persone che cantano e gridano la loro passione come in un coro, trasmettendo un senso di inclusione e gioia.