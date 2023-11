In campo già venerdì. Arriva la Salernitana

SASSUOLO

Rientrato in città nottetempo da Torino, sarà di nuovo in campo già oggi, il Sassuolo, al Mapei Football Center. Quest’ultima ‘strettoia’ prima della pausa di novembre lascia infatti pochissimo tempo al Sassuolo che, dopo il giovedi di Coppa e il match di Torino, torna in campo già venerdi al Mapei Football Center (ore 18,30) contro la Salernitana. I campani, che hanno perso cinque delle ultime sei gare, sono ultimi in classifica con quattro punti e unica squadra a non avere ancora vinto in stagione: Inzaghi cercherà di dare una svolta alla sua gestione, capitalizzando magari anche i due giorni in più di riposo di cui i suoi hanno goduto rispetto ai neeroverdi.

L’ultimo precedente ‘reggiano’ dei campani, lo scorso ottobre, coincide con la vittoria più larga (5-0) dell’era Dionisi, ampiamente vendicato all’Arechi, dove il Sassuolo venne sconfitto, ad aprile, per 3-0.