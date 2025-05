Inter batte Sassuolo ai rigori e conquista la finale-scudetto

INTER6SASSUOLO4(d.c.r.)

INTER: Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi (39’ s.t. Motta); Berenbruch, Zanchetta (31’ s.t. Bovo), Topalovic (39’ s.t. Zarate); Mosconi (33’ p.t. Zouin), Spinaccé (31’ s.t. Lavelli), De Pieri. All. Zanchetta (Zamarian, Mayè, Della Mora, Garonetti, Pinotti)

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Corradini, Di Bitonto, Barani (35’ s.t. T. Benvenuti); Weiss (42’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno (1’ s.t. Daldum), Knezovic; Minta (42’ s.t. Vedovati). All. Bigica (Viganò, G. Benvenuti, Macchioni, Moriano, Sandro, Tomsa, Frangella)

ARBITRO: Gavini di Aprilia (Spataro, Marucci, q.u. Dini)

RETI: 17’ p.t. Minta, 8’ s.t. Alexiou

Note: ammoniti Parlato, Leone, Zanchetta, rec. 2’ e 3’

Servono i rigori, per scegliere la finalista-scudetto, e la ‘lotteria’ dice Inter dopo l’uno a uno maturato al 90’, e punisce il Sassuolo oltre i suoi demeriti.

Gara gagliarda, quella che il Sassuolo oppone all’Inter, gara altrettanto gagliarda quella che i nerazzurri oppongono all’undici di Bigica. In orbita nel primo terzo di match, quando va in vantaggio con Minta, che segna e sbaglia due gol, e potrebbe anche raddoppiare alla mezzora, se Knezovic non calciasse (due volte) sul portiere interista Calligaris il pallone che valeva il raddoppio e probabilmente il match, che da lì in avanti cambia padrone.

Scampato il pericolo, infatti, c’è soprattutto l’Inter in campo. Prendono un palo con Berenbruch, i nerazzurri, pareggiano con Alexiou di testa, e scrivono su una traversa di Cocchi una supremazia che tuttavia non si traduce nel sorpasso. Anche perché il Sassuolo mica molla: difende e riparte, e porta la contesa ai rigori, ovvero all’epilogo più ovvio di una gara sempre in equilibrio.

Parlato, però, sbaglia il quarto, calciandolo – anche lui come Knezovic, su Calligaris – mentre Zarate fa cinque su cinque, e i nerazzurri scuciono così dalle maglie del Sassuolo lo scudetto vinto un anno fa, e che i neroverdi non potranno difendere nella finale contro la Fiorentina: la giocherà l’Inter.