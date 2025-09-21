Inter, ripartenza dal basso con Dimarco e un’autorete: Sassuolo ko

Milano, 22 settembre 2025 – Dopo l’Ajax, il Sassuolo. Vincendo, convincendo, passando dall’attenzione di Champions al predominio di campionato, creando almeno una decina di nitide occasioni da gol ma soffrendo troppo sino alla fine: l’Inter aggredisce e chiude la delicata settimana post-derby d’Italia, con Christian Chivu e Pio Esposito a rompere la dieta del tifo di San Siro. Per gli emiliani una resa di livello, sognando addirittura il pari nel recupero.

Il Martinez preannunciato da Chivu è Josep tra i pali, con Carlo Augusto a chiudere la difesa per Bastoni e Barella preferito ancora a Frattesi. Grosso risponde con Coulibaly in difesa e Vrancks a centrocampo nella linea di destra, e non casualmente forse il vantaggio nerazzurro nasce da lì. Come con il Torino, tutto parte dall’accorciare della punta in mediana (allora Lautaro, ora Esposito), con sponda per l’involata di Barella. Nella prima giornata la transizione era stata dettata a destra, questa volta a sinistra con Sucic a “sentire” il rimorchio di Dimarco alle sue spalle. Tutto perfetto, il Sassuolo che paga sbilanciandosi nonostante proprio negli equilibri precari dell’avversario la squadra di Grosso costruisca le occasioni migliori della prima frazione. L’Inter ha infatti buon gioco nelle certezze passate, con Calhanoglu a chiedere palla tra i difensori, e gli esterni a sovrapporsi in un centrocampo solo meno ampio. Ma quando la palla vuole viaggiare oltre la prima linea ecco arrivare le difficoltà. Un paio di sbavature, per quanto sostanziali, non di più, visto che la squadra di Chivu crea nel primo tempo, oltre alla segnatura di Dimarco, almeno quattro nitide palle gol, con Carlo Augusto, Calhanoglu, Thuram e Pio Esposito.

La colpa è proprio quella di non capitalizzare, come ad inizio ripresa quando Barella o Esposito preferiscono sempre il passaggio in più alla conclusione, tenendo il Sassuolo in partita. Non è cosa da poco per una squadra che da tanto pecca di concentrazione e continuità sui 90 minuti, e in fondo anche in questo si può interpretare la passività nella penetrazione a sinistra di Doig che propizia la grande occasione per Pinamonti. Uno spavento, seguito dalla rovesciata di Esposito centrale e dalla colossale occasione offerta da Lautaro a Carlos Augusto, che poco dopo trova la carambola del raddoppio. Quando sbagli tanto non basta, lo conferma l’invenzione di Berardi per Cheddira poco dopo, la beffa non è però tema della nottata. San Siro si alza per Esposito, cui manca solo il gol: una pecca di squadra. Soffrire così, nel finale, è davvero una colpa.

Il tabellino

Inter-Sassuoo 2-1

INTER (3-5-2): Martinez 7; Akanji 6.5, Acerbi 6, Augusto 7; Dumfries 6.5 (19’ st Luis Henrique 6.5), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (19’ st Frattesi 6), Sucic 6.5, Dimarco 6.5; Thuram 6 (19’ st Lautaro 6), Esposito 7 (33’ st Bonny 6). All. Chivu 7.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Coulibaly 5, Idzes 5.5, Muharemovic 6, Doig 6.5; Vrancks 5.5 (23’s Fadera 6), Matic 6.5, Koné 7 (23’ st Thorstvedt 6); Berardi 7, Pinamonti 5.5 (33’ st Cheddira 6.5), Laurienté 6 (23’ st Volpato 6). All. Grosso 6,5.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 7

Reti: 14’ pt Dimarco, 37’ st aut. Muharemovic, 39’ st Cheddira.

Note: ammoniti Calhanoglu, Dimarco, Muharemovic. Ango