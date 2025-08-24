Koné, l’espulsione condiziona il giudizio. Turati non impeccabile, Laurienté distratto

TURATI 5,5. Una sola parata, al 22’ p.t. su Mc Tominay, che tuttavia lo aveva appena battuto di testa. Non impeccabile sul raddoppio ospite: ancorché insidiosa, la punizione di De Bruyne sembrava più leggibile.

WALUKIEWICZ 5,5. L’impressione è che sul primo gol del Napoli perda Mc Tominay, alla cui guardia si dedica nelle vesti di laterale destro, indossate senza troppa disinvoltura. Vero tuttavia che l’incursore partenopeo sarà cliente scomodissimo, da qui a fine stagione, anche per altri colleghi del difensore polacco.

ROMAGNA 6. Ritrova, cinque anni e mezzo dopo, la A, e dimostra che ci può stare eccome. Gara di sostanza, ora da libero vecchia maniera, ora su Lucca.

MUHAREMOVIC 6. Anche lui non impeccabile in occasione del gol con cui il Napoli sblocca il match. Bene su Lucca, non prende troppi rischi e bada al sodo. Crescerà, ma intanto la prima incoraggia. Cerca – e trova – Meret da lontano.

DOIG 6. Mazzo voto in meno per quello spazio di troppo che lascia a Politano sul cross che perlude al gol che spacca il match, ma nella metà campo partenopea sa dire la sua; spinta costante (36’ s.t. Candè s.v.)

KONÉ 5. Tra Lobotka e De Bruyne: aggredisce il primo, prende in consegna il secondo quando si accentra. Bene per due terzi di match, cala dall’ora di gioco in avanti. E l’espulsione condiziona voto e giudizio.

BOLOCA 6. Il ritmo che la mediana del Napoli imprime al match lo manda spesso fuori giri, portandolo lontano da una gara cui si aggrappa spendendo moltissimo e perdendo lucidità: sull’ultimo pallone che gli arriva al 4’ di recupero poteva fare decisamente meglio.

LIPANI 6. Un pallone perso in avvio passa in cavalleria – classe 2005, è il più giovane in campo – anche perché, se le premesse sono queste, l’idea è che ne sentiremo parlare ancora parecchio, di lui (28’ s.t. Fadera 6. Entra per aumentare il peso offensivo del Sassuolo, che tuttavia resta subito in dieci. Un bello spunto nel finale).

BERARDI 6. Premiato prima dell’inizio del match per le 400 presenze si batte e si sbatte aggiungendo alla fase offensiva qualche spunto dei suoi, come un tracciante che, a ridosso dell’ora di gioco, non finisce lontanissimo dalla porta di Meret (45’ s.t. Pierini s.v.).

PINAMONTI 5,5. Feroce nel pressing, ma lontanissimo dalla porta (45’ s.t. Moro s.v.).

LAURIENTÉ 6. Un errore in disimpegno di De Bruyne al 9’ gli regala una potenziale chances che spreca. Poi diverse veroniche a lasciare lì l’avversario nell’uno contro uno, ma nessuno spunto nemmeno potenzialmente decisivo (36’ s.t. Ghion s.v.).