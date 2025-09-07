Konè, nervi (ancora) tesi. Lipani spinge l’Under 21

di Stefano FoglianiSASSUOLOLa parentesi internazionale che vede protagonisti diversi neroverdi arruolati dalle nazionali di appartenenza regala la copertina a Luca Lipani, in gol con l’Under 21 a spingere gli azzurrini oltre il Montenegro, ma non solo a lui. Ce n’è infatti un altro, tra gli altri, di neroverdi, che fa parlare si sé, e si tratta di Ismael Konè, che impegnato con la nazionale del Canada nella gara contro la Romania, è stato sostituito a due terzi di match ma non l’ha presa benissimo, stando almeno a quando raccontano le riprese televisive che ne riportano un battibecco non banale con il ct canadese, Jesse Marsch, nei confronti del quale il centrocampista neroverde ha palesato il disappunto del caso. Niente di che, ci mancherebbe, cose che succedono e che immaginiamo verranno metabolizzate tra il tanto, vuole il luogo comune, che avviene dentro gli spogliatoi e lì dentro rimangono, ma non darne conto, vista la documentazione televisiva, è inevitabile, stanti precedenti ben noti che fanno intravvedere del centrocampista franco-canadese qualche lampo di troppo. La sua lite in allenamento con l’ex neroverde Roberto De Zerbi, quando ancora Konè giocava con l’OM, ha fatto il giro del web e, a detta dei bene informati, ne ha ‘agevolato’ il trasferimento prima al Rennes, dove dallo scorso febbraio a giugno ha giocato la seconda parte della stagione scorsa, mettendosi in evidenza con 13 presenze e 2 gol. E poi al Sassuolo. Dove Konè, arrivato in prestito con diritto/obbligo di riscatto e le stimmate di quello che potrà aggiungere qualcosa di importante alla mediana neroverde, ha debuttato in campionato contro il Napoli. Rimediando tuttavia due ammonizioni in poco più di 75’ di gioco (foto) e una giornata di squalifica che gli ha tolto la trasferta di Cremona e lo restituirà a Fabio Grosso solo dopo la pausa. A dire che al ragazzo certo non mancano le qualità.