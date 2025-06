Kristian Thorstvedt pronto al ritorno: il Sassuolo attende il suo top player

Sarebbe stato, immaginiamo, uno dei neroverdi arruolati dalle nazionali in vista della prossima parentesi internazionale (venerdi c’è Norvegia-Italia), e invece dovrà accontentarsi, si fa per dire, di riaffacciarsi al campo solo tra poco più di un mese. L’ultima volta che i tifosi hanno visto Kristian Thorstvedt è stato in occasione della festa di piazza con cui il Sassuolo ha celebrato la promozione, ma la sua ultima apparizione in campo risale a fine di gennaio. Spezia-Sassuolo, prima sconfitta esterna della corazzata di Grosso e secondo stop stagionale: Thorstvedt si ferma lì, a 22 presenze e 7 gol che ne facevano, allora, il miglior centrocampista, per distacco, del campionato cadetto.

Salta la trasferta della settimana successiva per squalifica, ‘Thor’ e pochi giorni dopo, alla vigilia di Sassuolo-Mantova, Grosso ne annuncia il protrarsi dell’assenza. Siamo al 7 febbraio, il mercato di gennaio si era appena chiuso con, tra l’altro, l’arrivo di Mazzitelli e due settimane dopo le tessere del mosaico vanno a posto. Nel senso che è il sito del Sassuolo ad annunciare come "a seguito del protrarsi della sintomatologia al calcagno sinistro, dopo consulti specialistici e in accordo con il giocatore, si è convenuto di sottoporre Kristian Thorstvedt ad intervento chirurgico".

Così, detto che tra i meriti del Sassuolo c’è anche l’aver ovviato alla lunga assenza di uno dei suoi top-players, resta ora da capire che tipo di asset rappresenti, il norvegese, per i neroverdi di domani. Era, all’inizio della stagione scorsa, uno dei big contesi dal mercato, fu lui a raccontare come Grosso lo convinse a restare ed è stato il tecnico neroverde, a fine stagione, a definirlo "giocatore importantissimo, con grandissime doti umane e un ottimo potenziale calcistico", auspicando "di averlo a disposizione all’inizio della prossima stagione". Ovvero tra poco più di un mese: l’idea è che il Sassuolo abbia scelto – a fine febbraio la promozione non era certa, ma già probabile – di preservare il giocatore in vista del ‘salto in alto’. Puntualmente arrivato: oggi il treno neroverde è fermo, ma appena riparte è facile immaginare a bordo ci sia anche ‘Thor’. Pronto a riprendersi, oltre alla A, quello che questi mesi gli hanno tolto.