La classifica. La maglia neroverde fra le più ricche

SASSUOLO

È tra le cinque società più ricche della Serie A, il Sassuolo, almeno per quanto attiene agli incassi di sponsor di maglia. Il tutto grazie a Mapei, la multinazionale milanese proprietaria della società neroverde, che nella casse sassolesi ha versato la bellazza di 18 milioni di euro. I conti, relativi alla stagione 202223, li ha fatti il portale ‘CF Calcio e Finanza’ collocando la holding di via Giorgio Squinzi (nella foto la ad di Mapei Veronica Squinzi) all’ultimo posto della top five, in nobilissima compagnia. Comanda infatti la Juventus, che da Jeep ‘lucra’ 45 milioni, segue al secondo posto il Milan (30 milioni da Emirates) mentre al terzo si attesta la Fiorentina, cui la Mediacom di Commisso, a sua volta anche proprietario della ‘Viola’ versa 25 milioni. Quarto posto per l’Inter (una ventina di milioni) e quinto, a 18, per il Sassuolo. Paradossalmente, insomma, la maglia dei neroverdi ‘vale’ più di quella di altre big come Roma (12,5 milioni da Riyadh Season ) e Napoli (la MSC si ferma a 10 milioni di euro), ed è una delle poche – sono in sette – ad andare in doppia cifra.

s.f.