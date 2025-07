La curiosità. Da Farioli a Tomei. Vedi neroverde e alleni

Non si può certo dire che il Sassuolo non porti bene a chi è passato dal suo staff tecnico. O, se si vuole essere meno fatalisti ma più pratici, bisogna ammettere che il Sassuolo ha saputo scegliere. Ora, è notorio che la prossima stagione sulle panchine di Serie A ci saranno tre ex neroverdi (Allegri al Milan, Pioli alla Fiorentina, Di Francesco al Lecce), ma da una manciata di giorni è stato ufficializzato che anche in Serie B ci sarà un ex neroverde in più, vale a dire Francesco Tomei, che a Sassuolo abbiamo conosciuto bene in quanto è stato lo storico vide di Di Francesco. Tomei ha seguito il tecnico abruzzese, come collaboratore tecnico o da secondo, dal 2009 al 2022, fino insomma all’esperienza di Verona. Poi le loro strade si sono divise, perché Tomei ha trovato un ingaggio da primo allenatore e si è messo in proprio nel 2023, accettando la panchina del Monopoli in C, quindi, la stagione successiva, sempre nella terza divisione, al Picerno. Proprio l’annata in Lucania gli è valsa la chiamata dell’Ascoli, con il quale debutterà in B e sarà tra gli avversari del Modena, allenato dell’ex Ascoli Sottil.

Detto di Magnanelli, che dopo avere allenato la Primavera della Juventus ha deciso di seguire Massimiliano Allegri al Milan come collaboratore tecnico, prosegue un percorso internazionale eccellente Francesco Farioli, che a Sassuolo fu preparatore dei portieri, dopo le esperienze nella Superlig turca, il Nizza in Ligue 1 e l’Ajax in Eredivisie, è stato annunciato come nuovo allenatore del Porto, a riprova di una carriera davvero di alto profilo. Una autorevolezza raggiunta anche a dispetto dei risultati, considerando che, pur al termine di una stagione notevole, pochi mesi fa il suo Ajax perse il titolo dopo avere sciupato un vantaggio di 9 punti a 4 giornate dal termine del campionato.

l.l.