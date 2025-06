La curiosità. Dorval, un obiettivo per la fascia. Ma quel nome ricorda Pelé...

Dorval obiettivo del Sassuolo: una notizia che negli anni Sessanta sarebbe finita in prima pagina, perché il nome di Dorval si legava con quello di Pelé e del favoloso Santos che nel 1962 conquistò l’Intercontinentale battendo il Benfica 3-2 in Brasile e 5-2 a Lisbona. La prima linea del Santos, conosciuta come ’Ataque dos Sonhos’, era composta da Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, che nelle foto di squadra pressoché obbligatorie in quel periodo avevano l’abitudine di posare accosciati dal numero 7, quello di Dorval, all’11 di Pepe, passando per l’8 di Mangalvio, il 9 di Coutinho e il 10 di O Rei Pelé. Con questa eccezionale linea di attaccanti il Santos vinse tutti i titoli possibili dell’epoca.

Nato a Porto Alegre il 26 febbraio 1935, Dorval Rodrigues, noto come Dorval, fra il 1956 e il 1967 nel Santos disputò 612 partite con 198 reti. Poche se paragonate alle 1.091 di Pelé, alle 403 di Pepe o alle 370 di Coutinho, tante se si tiene conto che Dorval era un’ala classica ma dal grande spirito di sacrificio, che quando c’era bisogno ripiegava in difesa per aiutare il suo terzino. Veloce e fantasioso, Dorval era una delle poche ali destre che potevano mettere in difficoltà Nilton Santos, il terzino sinistro soprannominato ’Enciclopédia do Futebol’ per le eccezionali qualità che gli permettevano di eccellere in ogni fase del gioco, sia difensiva che offensiva. Contro di lui, al Maracanã, Dorval aprì le marcature nel 5-0 del Santos sul Botafogo nella finale della Coppa del Brasile, che valeva anche per il titolo di campione brasiliano 1962. Dorval c’era anche nel 1963 quando il Santos conquistò nuovamente l’Intercontinentale battendo il Milan.

Chiuso da Garrincha, in concorrenza con Joel del Flamengo e Jair della Portuguesa prima di passare all’Inter, Dorval fra il 1959 e il 1963 disputò solo 7 partite in nazionale. È morto il 26 dicembre 2021, pianto dall’amico Pelé, che sarebbe deceduto l’anno successivo. Il Dorval che cerca il Sassuolo gioca nel Bari, è algerino, o meglio franco algerino, essendo nato a Parigi.

Mehdi Emile Dorval, 24 anni lo scorso 9 febbraio, nazionale under 23 algerino, è un pure lui un giocatore di fascia, ma con altre caratteristiche. Può giostrare sia a sinistra che a destra come centrocampista difensivo. Nell’ultima stagione ha disputato 37 partite, realizzando 4 reti e fornendo 6 assist.

